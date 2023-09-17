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Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
Маттео Дзуппі цього тижня вирушив до Китаю в рамках «мирної місії»
фото: Vatican News

Кардинал відзначив зусилля голови МЗС країни-агресора, який погодився вести діалог і зустрічатися з ним

Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі цього тижня вирушив до Китаю в рамках «мирної місії». Як пише Vatican News, після повернення він заявив журналістам, що всі сторони «повинні рухатися в одному напрямку, тобто знайти ключ до справедливого та безпечного миру».

Кардинал також відзначив зусилля голови МЗС країни-агресора Сергія Лаврова, який погодився вести діалог і зустрічатися з ним. Дзуппі заявив, що це «важливо, оскільки мир досягається шляхом діалогу та пошуку можливих і необхідних шляхів», і додав, що це «безперечно позитивний розвиток подій і узгоджується з баченням Папи Франциска».

«М’яч не тільки на полі України. Всі повинні грати. Україна вже підключилася і представила свої пропозиції. Насправді кожен повинен брати участь у прагненні до миру», – сказав Дзуппі.

Як повідомлялося, спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після своїх поїздок до Києва та Москви вирушив 12 вересня до Китаю

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви. 

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

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Теги: Папа Римський Володимир Зеленський Україна президент звільнення

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