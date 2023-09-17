Над Дніпропетровщиною збито крилату ракету
Вранці в неділю над Дніпропетровською областю наші захисники збили одну крилату ракету. Крім того, вночі ворог гатив по Нікопольщині з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
«Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду. По ній випустив понад пів десятка снарядів. Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі», – заявив глава області.
Крім того, вранці, під час повітряної тривоги, над регіоном було знищено ворожу крилату ракету. Станом на момент публікації на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу.
Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня у Києві та низці інших областей оголошувалася повітряна тривога. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів.
Крім того, на світанку 17 вересня під час повітряної тривоги вибух прогримів і в Одесі.
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