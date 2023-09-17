Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Дніпропетровщиною збито крилату ракету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Над Дніпропетровщиною збито крилату ракету
ЗСУ відбили ракетну атаку на Дніпропетровщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вранці в неділю над Дніпропетровською областю наші захисники збили одну крилату ракету. Крім того, вночі ворог гатив по Нікопольщині з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

«Вночі ворог знову тероризував Нікопольщину. А саме – Покровську сільську громаду. По ній випустив понад пів десятка снарядів. Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі», – заявив глава області.

Крім того, вранці, під час повітряної тривоги, над регіоном було знищено ворожу крилату ракету. Станом на момент публікації на Дніпропетровщині скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 вересня у Києві та низці інших областей оголошувалася повітряна тривога. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 17 вересня у Харкові пролунала серія вибухів.

Крім того, на світанку 17 вересня під час повітряної тривоги вибух прогримів і в Одесі.

Теги: обстріл Дніпропетровщина російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
11 вересня, 07:04
Громадянам слід негайно пройти в укриття
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
10 вересня, 01:53
У результаті ворожого обстрілу у Херсоні зафіксовано руйнування цивільних будівель
Окупанти вдарили по цивільних будівлях Херсона: є постраждала
10 вересня, 09:19

Події в Україні

Над Дніпропетровщиною збито крилату ракету
Над Дніпропетровщиною збито крилату ракету
На кількох напрямках ворог намагався прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
На кількох напрямках ворог намагався прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Вибухи в Одесі та Харкові, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Вибухи в Одесі та Харкові, атака безпілотників на РФ: головне за ніч
ЗСУ розширюють плацдарм під Роботиним – ISW
ЗСУ розширюють плацдарм під Роботиним – ISW
Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок
Росіяни відбуксирували у гавань Севастополя фрегат «Адмірал Макаров»: супутниковий знімок
Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку
Окупанти зазнали нищівних втрат на Таврійському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
15K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
8516
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
8138
Ким можуть замінити Кадирова: названо трьох кандидатів
7495
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6981
ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Донеччині. Генштаб оцінив втрати ворога

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту