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Роман Шрайк Журналіст

Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня

glavcom.ua
З липня Росія запускає приблизно таку ж кількість ракет, що і виробляє

У вересні Росією було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555

Підрахунок ракет. Підсумки вересня.

Атаки з кількістю ракет більше 10:

  • 17.09 – 10 ракет
  • 18.09 – 17 ракет
  • 21.09 – 47 ракет
  • 25.09 – 14 ракет

Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні – 6, у червні та травні – 8.

По місяцях:

  • жовтень – 191 ракета
  • листопад – 183
  • грудень – 236
  • січень – 94 (72)
  • лютий – 111 (95)
  • березень – 78 (48)
  • квітень – 27 (23)
  • травень – 205 (154)
  • червень – 213 (160)
  • липень – 159 (89)
  • серпень – 131 (110)
  • вересень – 117 (92)

У дужках зазначено кількість ракет Калібр, Х-101/555, які є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять.

Мої міркування

Було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555. У серпні – 110, липні – 89.

Це знову опосередковано свідчить про правильність мого припущення, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І що з липня Росія випускає приблизно таку ж кількість, що і виробляє, тобто працює в режимі «виробив – запустив».

Також скажу, що якщо немає різкого зменшення використання цих ракет, то немає і накопичення запасів під «обстріли опалювального періоду». Інакше ми повинні вважати, що виробництво цих ракет пішло вище за рівень 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.

Джерело
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Теги: росія обстріл російська ракета

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