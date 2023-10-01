Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня

З липня Росія запускає приблизно таку ж кількість ракет, що і виробляє

У вересні Росією було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555

Підрахунок ракет. Підсумки вересня.

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Атаки з кількістю ракет більше 10:

17.09 – 10 ракет

18.09 – 17 ракет

21.09 – 47 ракет

25.09 – 14 ракет

Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні – 6, у червні та травні – 8.

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По місяцях:

жовтень – 191 ракета

листопад – 183

грудень – 236

січень – 94 (72)

лютий – 111 (95)

березень – 78 (48)

квітень – 27 (23)

травень – 205 (154)

червень – 213 (160)

липень – 159 (89)

серпень – 131 (110)

вересень – 117 (92)

У дужках зазначено кількість ракет Калібр, Х-101/555, які є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять.

Мої міркування

Було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555. У серпні – 110, липні – 89.

Це знову опосередковано свідчить про правильність мого припущення, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І що з липня Росія випускає приблизно таку ж кількість, що і виробляє, тобто працює в режимі «виробив – запустив».

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Також скажу, що якщо немає різкого зменшення використання цих ракет, то немає і накопичення запасів під «обстріли опалювального періоду». Інакше ми повинні вважати, що виробництво цих ракет пішло вище за рівень 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.