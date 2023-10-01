Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня
У вересні Росією було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555
Підрахунок ракет. Підсумки вересня.
Атаки з кількістю ракет більше 10:
- 17.09 – 10 ракет
- 18.09 – 17 ракет
- 21.09 – 47 ракет
- 25.09 – 14 ракет
Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні – 6, у червні та травні – 8.
По місяцях:
- жовтень – 191 ракета
- листопад – 183
- грудень – 236
- січень – 94 (72)
- лютий – 111 (95)
- березень – 78 (48)
- квітень – 27 (23)
- травень – 205 (154)
- червень – 213 (160)
- липень – 159 (89)
- серпень – 131 (110)
- вересень – 117 (92)
У дужках зазначено кількість ракет Калібр, Х-101/555, які є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять.
Мої міркування
Було випущено 92 ракети Калібр, Х-101/555. У серпні – 110, липні – 89.
Це знову опосередковано свідчить про правильність мого припущення, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І що з липня Росія випускає приблизно таку ж кількість, що і виробляє, тобто працює в режимі «виробив – запустив».
Також скажу, що якщо немає різкого зменшення використання цих ракет, то немає і накопичення запасів під «обстріли опалювального періоду». Інакше ми повинні вважати, що виробництво цих ракет пішло вище за рівень 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.
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