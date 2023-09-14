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Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю
Елькін: «Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну»
фото з відкритих джерел

Депутат Кнесету наголошує, що на рівні суспільства відносини між Ізраїлем та Україною хороші

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно провів зустріч із представниками 58 іноземних дипломатичних установ, у межах системи реалізації формули миру, проте Ізраїль залишився без запрошення. Відтак, депутат Кнесету Зеєв Елькін вважає, що демонстративне ігнорування посла Ізраїлю з боку Києва – це зайве рішення, оскільки він представляє не уряд, а країну. Про це політик розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Якщо нинішня українська адміністрація має якусь критику на позицію нинішнього ізраїльського уряду, я її можу частково зрозуміти. Але я не робив би через це якихось різких кроків, які можуть показати складні відносини між нашими народами», – пояснив Елькін.

Депутат Кнесету наголошує, що на рівні суспільства відносини між Ізраїлем та Україною хороші.

«Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну. І коаліцію, і опозицію, і суспільство. Тому, думаю, в ньому треба бачити дружню Україні постать, яка представляє дружню країну», – каже Елькін.

Політик наголошує, що базова позиція Ізраїлю щодо війни в Україні незмінно визначилася ще за минулого уряду.

«Нинішній уряд не наважився її змінити, хоча роздавалися якісь голоси щодо цього. Ми засуджуємо війну і не визнаємо російську анексію ні в Криму, ні в інших частинах України. Ізраїль підтримує тільки територіальну цілісність України. І вашій країні, відповідно, так і треба ставитись до нашої», – заявив Елькін.

Зазначимо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, у межах системи реалізації формули миру. Зустріч з послами проходила у клубі Кабінету міністрів України та стосувалася пунктів формули «Енергетична безпека» та «Недопущення ескалації війни та повторення агресії». У зустрічі взяли участь представники 58 країн, проте Ізраїль сюди спеціально не запросили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустрітися у Нью-Йорку.

Зокрема, тиск парламенту Ізраїлю, громадська думка та президент Володимир Зеленський можуть переконати прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніше підтримувати Україну.

До слова, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.

Читайте також: Депутат Кнесету Зеєв Елькін: Ізраїль бачить у Зеленському великого міжнародного лідера
Теги: дипломатія Ізраїль посол Офіс президента

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