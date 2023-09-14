Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю

Елькін: «Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну»

Депутат Кнесету наголошує, що на рівні суспільства відносини між Ізраїлем та Україною хороші

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно провів зустріч із представниками 58 іноземних дипломатичних установ, у межах системи реалізації формули миру, проте Ізраїль залишився без запрошення. Відтак, депутат Кнесету Зеєв Елькін вважає, що демонстративне ігнорування посла Ізраїлю з боку Києва – це зайве рішення, оскільки він представляє не уряд, а країну. Про це політик розповів у інтерв’ю «Главкому».

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«Якщо нинішня українська адміністрація має якусь критику на позицію нинішнього ізраїльського уряду, я її можу частково зрозуміти. Але я не робив би через це якихось різких кроків, які можуть показати складні відносини між нашими народами», – пояснив Елькін.

Депутат Кнесету наголошує, що на рівні суспільства відносини між Ізраїлем та Україною хороші.

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«Посол – не політична постать, а професіонал із МЗС, який представляє всю країну. І коаліцію, і опозицію, і суспільство. Тому, думаю, в ньому треба бачити дружню Україні постать, яка представляє дружню країну», – каже Елькін.

Політик наголошує, що базова позиція Ізраїлю щодо війни в Україні незмінно визначилася ще за минулого уряду.

«Нинішній уряд не наважився її змінити, хоча роздавалися якісь голоси щодо цього. Ми засуджуємо війну і не визнаємо російську анексію ні в Криму, ні в інших частинах України. Ізраїль підтримує тільки територіальну цілісність України. І вашій країні, відповідно, так і треба ставитись до нашої», – заявив Елькін.

Зазначимо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно провів п’яту зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, у межах системи реалізації формули миру. Зустріч з послами проходила у клубі Кабінету міністрів України та стосувалася пунктів формули «Енергетична безпека» та «Недопущення ескалації війни та повторення агресії». У зустрічі взяли участь представники 58 країн, проте Ізраїль сюди спеціально не запросили.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустрітися у Нью-Йорку.

Зокрема, тиск парламенту Ізраїлю, громадська думка та президент Володимир Зеленський можуть переконати прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніше підтримувати Україну.

До слова, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.