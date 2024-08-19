Як готувалася операція ЗСУ на Курщині: деталі від The Economist

Західні союзники не знали про те, до чого готувалася Україна

Операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні. Однак події могли розвиватись інакше, оскільки Україна розглядала кілька варіантів операції. Про це пише The Economist.

Як пише видання, розглядалося кілька сценаріїв наступу на найслабші точки російської лінії оборони, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав свої плани в таємниці, ділившись ними лише з вузькою групою генералів та співробітників служб безпеки. З президентом України Володимиром Зеленським він говорив віч-на-віч, без свого штабу.

Більшість інформації армійська розвідка дізнавалася самостійно. Головне управління розвідки включили лише на пізній стадії підготовки операції.

Одне із джерел видання стверджує, що західні союзники також не знали про те, до чого готувалася Україна. Обмежені комунікації до рівня службової необхідності дозволили ЗСУ розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли що відбувається. Будучи поставленим перед фактом, Захід не заперечував.

«Вони зрозуміли, що щось відбувається, але, ймовірно, припустили, що нам знадобиться американський дозвіл на таку сміливу операцію», – зазначає джерело The Economist.

Як пише видання, Сирський збив противника з пантелику, приховавши прибуття найдосвідченіших дивізій, які брали участь у боях. Підкріплення було перекинуто до лісів біля кордону Курської області під приводом захисту від російського нападу на Суми.

Нагадаємо, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

Раніше видання NBC News писало, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік. За словами співрозмовника видання, однією з головних цілей операції було відвернути зусилля та увагу Росії від інших ділянок фронту, особливо зі сходу, де російські війська повільно підривають оборону України.