Росіяни запустили залізницю з Ростова до Маріуполя

Через удари ЗСУ взимку будівництво залізниці було сповільнено на два місяці

Окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що після моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій з середи, зафіксовано:

на станції Асланово (47.245315, 37.581568) скріплені у дві сплітки чотири магістральні теплотяги в кольорах російської залізної дороги з причепленими вантажними вагонами. Вантажні вагони заповненні та частково накриті. Склад вантажу та маршрут поки встановити не вдалось;

на станції Кальчик (47.305365, 37.602943) – стоїть один магістральний теплотяг в кольорах російської залізниці;

на станції Сартана (47.153141, 37.574465) – сім пасажирських вагонів в кольорах російської залізниці з вказівкою (табличками) «Екатренебург».

За словами Андрющенка, певні деталі, які він не має права розкривати через питання безпеки джерел та інсайдерів, вказують на єдиний факт: «Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян».

На відновлення залізниці росіяни витратили 13 місяців. Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському кар’єрі Маріупольським Спротивом – відтермінувалося ще на місяць.

Нагадаємо, Росія почала у вересні 2023 року будувати колію в Донецькій області, яка простягається на 60 кілометрів між селищами Новоселівка – Гранітне – Бурне. Російські війська нині активно укладають рейки і «зуби дракона» (бетоні тетраедри) обабіч залізничного шляху.