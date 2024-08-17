Скільки військ треба РФ, щоб відбити Курщину: аналіз WSJ

Швидкість і масштаб наступу України вразили світ

Наступ ЗСУ на Курщині надихнув українців, змучених 2,5 роками війни і змотивував Захід знову надавати допомогу, показавши, що Україна все ще продовжує боротьбу і може успішно проводити складні та інноваційні наступальні операції. Про це йдеться у статті Wall Street Journal.

У виданні наголошують, що швидкість і масштаб наступу України цього місяця вразили світ. Уперше іноземні військові сили окупували російську землю з часів Другої світової війни.

Загалом, за словами неназваного українського чиновника, що говорив з журналістами видання, Україна взяла в полон 2000 осіб і захопила приблизно стільки ж території, яку Росія відібрала в України з початку року під час жорстоких наступальних операцій із великими втратами.

Для російського президента Володимира Путіна український наступ є надзвичайним розворотом. У виданні зазначають, що диктатор пообіцяв вибити українські війська, але його сили ще не здійснили послідовну контратаку і мали стягнути підрозділи з України для відповіді. Щоб витіснити українців, Росії, швидше за все, доведеться надіслати ще більше військ і руйнувати власні міста та села артилерійськими обстрілами, як це було зроблено по всій території України.

Виклики для України

Виклик для України полягає в тому, як використати свої перші успіхи. Україна ввела тисячі військ. Надсилання більшої кількості може відволікти ресурси, які вкрай потрібні для стримування росіян на головній лінії фронту на Донеччині. Росія все ще просувається там проти українських сил, де бракує живої сили та техніки.

Щоб скористатися всіма перевагами, Україні знадобиться такий рівень підтримки, якого США та деякі їхні союзники досі не готові надати, зауважують у WSJ.

Адміністрація Байдена, яка заявила, що не знала про українську атаку до її початку, заборонила Україні використання наданих США ракет більшої дальності під назвою Atacms для ударів по території Росії.

Крім того, Вашингтон не ділиться з Україною розвідданими про цілі всередині Росії, заявив високопоставлений чиновник США, який додав, що адміністрація Байдена не хоче, щоб її сприймали як організаторку нападу на територію Росії.

Водночас, наші війська використовували поставлені США бронемашини Bradley і Stryker на території Росії.

Видання нагадує, що український контрнаступ влітку 2023 року закінчився погано. Той контрнаступ здобув лише декілька сіл і «коштував життя тисячам досвідчених військ, які не змогли прорватися через сильно укріплені російські оборонні лінії».

Починаючи з минулої осені, Росія використовувала свої більші сили, щоб повільно просуватися, але дорогою ціною.

Україна знайшла вихід: обійти

Підготовка почалася на початку цього літа, коли Україна використовувала безпілотники для атаки на інфраструктуру в Курську, від електромереж до складів боєприпасів і пального.

РДК і «Свобода Росії» здійснювали рейди до російського кордону, промацування слабкі місця і проведення розвідки. За інформацією видання, за два тижні до початку операції українські безпілотники знищили російські системи спостереження на прикордонній заставі на дорозі на Курськ.

WSJ зауважує, що західне обладнання довело обмежену корисність на полі бою на сході та півдні України, де щільні мінні поля та безпілотники роблять маневрену війну практично неможливою.

Але в Курській області українські механізовані війська мчали російськими дорогами без малого опору. За кілька годин вони це зробили: просунулися вглиб на територію Росії, проїжджаючи повз міста та села, а не атакуючи їх лоб в лоб.

За словами оператора безпілотника, штурмові війська просувалися так швидко, що було важко за ними встигати.

«Це не просто тому, що це було раптово», – сказав «Холод», член групи безпілотників. «Це було глибоко і добре сплановано».

На четвертий день вторгнення колона російських військових вантажівок, навантажених солдатами, поблизу міста Рильськ була вражена ракетами, випущеними з наданої США ракетної системи Himars.

На відеозаписах видно більше десятка згорілих автомобілів, у деяких із трупами. Про це в п'ятницю заявив офіційний представник США

Адміністрація Байдена не вірить, що Україна перемістила пускові установки Himars до Росії, але, швидше за все, використовувала їх вести обстріли високоточними ракетами з прикордонних районів України.

У виданні зауважили, що Україна намагається відрізати більше російських міст і ускладнити доступ російських підкріплень до лінії фронту, уражаючи залізничні вузли і мости.

Водночас, згідно з підрахунками аналітиків, за дев’ять днів вторгнення Україна втратила десятки одиниць бронетехніки. Західні військові оцінки свідчать про те, що Україна направила до Курська 6000 солдатів і має до 4000 додаткових військ для допоміжних функцій у Сумській області.

Щоб уникнути послаблення лінії фронту, значна кількість військ надійшла з резервних сил України

Українці усвідомлюють цей ризик і поки що балансують, зазначив співрозмовник видання.

У відповідь Росія вивела з України кілька нечисленних бригад загальною чисельністю до 5000 військових станом на середину минулого тижня. Одна бригада була з Донецької області, в центрі нинішніх наступальних дій Росії, але інші були виведені з менш важливих областей.

Проте Росії, можливо, доведеться вивести більше військ з України, якщо вона хоче повернути територію, для чого знадобиться більша сила. Ймовірно, вона мала б налічувати понад 20 000 належним чином підготовленого особового складу.

Між тим, супутникові знімки показують, що Росія спішно риє протитанкові рови та інші укріплення.

Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.