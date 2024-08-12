Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб

Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Ворог 17 разів штурмував позиції наших захисників на Лиманському напрямку

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від обстрілів із території Російської Федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Мала Слобідка, Покровка, Угроїди, Бояро-Лежачі, Блешня. До того ж, росіяни завдали 16 авіаударів, зокрема, по Запсіллю, Могриці, Вакалівщині, Глухову, Вільшанці, Сінному, Великій Рибиці, Партизанському, Юнаківці та Локні.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень, зокрема, в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з яких завершено, два – ще продовжуються.

На Лиманському напрямку

Ворог 17 разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Сили оборони зупинили усі атаки росіян.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня точилися три бої. Загарбницька армія наступала у бік Верхньокам’янського та Спірного, де зазнала поразки.

На Краматорському напрямку

Відбулося п’ять боєзіткнень неподалік Часового Яру та Богданівки. Два бої завершено, ще три – продовжуються.

На Торецькому напрямку

Окупанти збільшили кількість атак до восьми – наступали біля Залізного та Торецька. Половину атак відбито, ще чотири – тривають.

Крім цього, загарбники завдали 12 авіаударів, скинувши 22 КАБи по районах Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 19 атак з 25 розпочатих ворогом. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог вдарив по Олександрополю.

На Курахівському напрямку

Загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку

Противник також п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки відбито, дві - продовжуються. Ситуація під контролем наших військ.

Крім цього, залучивши авіацію, ворог вдарив трьома КАБами у район Водяного й запустив декілька НАРів по Новодонецьку.

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках фронту – без особливих змін.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони підняли прапор України на Кінбурнській косі.

Також ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно.Бійці 225-го окремого штурмового батальйону оприлюднили відео, на якому видно як знімають російський прапор з адмінбудівлі в Дар'їно Курської області після зачистки.