Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області
Стефані Бабст: «ЗСУ зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище»
ЗСУ добре спланували операцію в Курській області, завдяки чому Україні вдалося застати окупаційну армію зненацька. Про це заявила екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст в інтерв'ю Bild.
На думку експосадовиці НАТО, ЗСУ можуть мати п'ять цілей операції у Курській області.
1. Чинити тиск на Путіна
«На відміну від Берліна і Вашингтона, ЗСУ зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище. Наскільки зможуть», – каже Бабст.
2. Демонстрація власної боєздатності – як Україні, так і Заходу
«Цей наступ спрямований на те, щоб продемонструвати, що українські сили можуть чинити тиск на російських агресорів. Це може допомогти переконати союзників відмовитися від обмежень на постачання західних озброєнь», – вважає Бабст.
3. Ослаблення російського наступу на інших фронтах
На Донбасі і Харківщині ЗСУ мають труднощі з стримуванням російського наступу. Тепер росіянам доведеться перекинути частину своїх сил для зупинки українського просування в Курській області.
4. Захоплення Курської АЕС з подальшим обміном на Запорізьку АЕС під час переговорів
Хоча це припущення вже деякий час обговорюється, Бабст сумнівається в його реалізації, оскільки це «військово був би дуже складний і довгий процес».
5. Удар по газовому експорту РФ
Бабст вважає, що ЗСУ можуть намагатися захопити газовимірювальну станцію в Суджі, через яку проходить газовий експорт. Це ключовий елемент останнього газопроводу, що з'єднує Європу і Росію.
Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.
Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.
До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.
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