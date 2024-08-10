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Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області
Бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа
фото: «Риа Новости»

Стефані Бабст: «ЗСУ зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище»

ЗСУ добре спланували операцію в Курській області, завдяки чому Україні вдалося застати окупаційну армію зненацька. Про це заявила екскерівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст в інтерв'ю Bild.

На думку експосадовиці НАТО, ЗСУ можуть мати п'ять цілей операції у Курській області.

1. Чинити тиск на Путіна

«На відміну від Берліна і Вашингтона, ЗСУ зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище. Наскільки зможуть», – каже Бабст.

2. Демонстрація власної боєздатності – як Україні, так і Заходу

«Цей наступ спрямований на те, щоб продемонструвати, що українські сили можуть чинити тиск на російських агресорів. Це може допомогти переконати союзників відмовитися від обмежень на постачання західних озброєнь», – вважає Бабст.

3. Ослаблення російського наступу на інших фронтах

На Донбасі і Харківщині ЗСУ мають труднощі з стримуванням російського наступу. Тепер росіянам доведеться перекинути частину своїх сил для зупинки українського просування в Курській області.

4. Захоплення Курської АЕС з подальшим обміном на Запорізьку АЕС під час переговорів

Хоча це припущення вже деякий час обговорюється, Бабст сумнівається в його реалізації, оскільки це «військово був би дуже складний і довгий процес».

5. Удар по газовому експорту РФ

Бабст вважає, що ЗСУ можуть намагатися захопити газовимірювальну станцію в Суджі, через яку проходить газовий експорт. Це ключовий елемент останнього газопроводу, що з'єднує Європу і Росію.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

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Теги: росія ЗСУ війна

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