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Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
фото: Astra

Імовірно, міст через річку Сейм більше не придатний для перетину важким транспортом

Росіяни б’ють на сполох: українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Зване Курської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, телеграм-канал Astra опублікував фото, на якому видніється величезна діра серед мосту. Імовірно, він більше не придатний для перетину важким транспортом. Чим саме було знищено міст – не уточнюється.

У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
фото: Astra

Таким чином, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Російські пабліки зазначають, що в російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Нагадаємо, що раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: війна фронт Курщина

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