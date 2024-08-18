Росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині

У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра

Імовірно, міст через річку Сейм більше не придатний для перетину важким транспортом

Росіяни б’ють на сполох: українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Зване Курської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Так, телеграм-канал Astra опублікував фото, на якому видніється величезна діра серед мосту. Імовірно, він більше не придатний для перетину важким транспортом. Чим саме було знищено міст – не уточнюється.

У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра фото: Astra

Таким чином, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Російські пабліки зазначають, що в російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Нагадаємо, що раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Раніше повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.