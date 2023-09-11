Як погода вплине на контрнаступ ЗСУ: роз'яснення аналітиків ISW

Зимова погода більше сприятлива для механізованих маневровних бойових дій

Погіршення погодних умов матимуть вплив на контрнаступ Збройних сил України, зокрема, на його темпи. Проте вони не призведуть до його остаточного припинення. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, холодна та мокра погода можуть трохи сповільнити темпи контрнаступальних дій українських військових. Проте наступ ЗСУ однозначно не зупиниться.

«Українським силам, ймовірно, залишилося від 30 до 45 днів "бойової погоди". Сезонні проливні дощі та сильна багнюка пізньої осені сповільнять рух для обох сторін, а низькі температури створюють безліч проблем із логістикою. Збройні сили України продовжать контрнаступальні операції до кінця поточного року. Холодна і волога погода вплине на активні бойові дії, але не зупинить їх», – йдеться у звіті.

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Водночас зазначається, що взимку просування українських військ знову може відновитися.

«Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневровних бойових дій, і українські чиновники висловили готовність до використання цих погодних умов взимку 2022-2023 років», – додали вони.

Наразі українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова). Триває наступ в районі Роботиного, де ЗСУ вже звільнили 1,5 кв. км території. Сили оборони також досягли невстановленого успіху біля Кліщіївки в 7 км на північний захід від Бахмута в Донецькій області.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.