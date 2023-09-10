ЗСУ заінтригували заявою про Кримський міст

Попри перекриття та суттєві пошкодження, окупанти перекидають через міст особовий склад та техніку

Окупанти постійно перекривають переправу

Кримський міст – це «зайва конструкція», а тому йому залишилося функціонувати ще недовго. Таку заяву в ефірі телемарафону зробила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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За її словами, цей міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати. Окупанти його час від часу перекривають, бо усвідомлюють рівень загрози.

«По-перше, мосту залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо, що конструкція зайва. По-друге, там дуже суттєві пошкодження та загрози неминучі. Саме через загрози вони постійно його перекривають і не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції», – сказала вона.

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Попри перекриття та суттєві пошкодження, окупанти перекидають через міст особовий склад та техніку для південного угруповання, зауважила Гуменюк.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило про нібито чергову спробу атаки на Кримський міст у Керченській протоці.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

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Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.