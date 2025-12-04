Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

Окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

4 грудня станом на 22:00 відбулося 154 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

На Куп'янському напрямку

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Наразі ще одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. У чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 19 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак росіян неподалік Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Староукраїнки, Тернуватого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони успішно зупинили ворожу спробу прорвати наші позиції на Оріхівському напрямку у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив марну спробу просунутися у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1380-й день повномасштабної війни в Україні.