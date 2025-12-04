Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

Окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.  

Новини війни в Україні

4 грудня станом на 22:00 відбулося 154 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. Одне бойове зіткнення триває.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Наразі ще одне бойове зіткнення триває.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. У чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 19 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак росіян неподалік Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Староукраїнки, Тернуватого та Гуляйполя.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони успішно зупинили ворожу спробу прорвати наші позиції на Оріхівському напрямку у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив марну спробу просунутися у напрямку Антонівського мосту.  

Лінія фронту станом на 4 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1380-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб фронт окупанти

