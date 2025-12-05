Росія запустила фейк про наступ на Чернігів

Мета фейків про наступ на Чернігів – підірвати внутрішню довіру та створити ілюзію «всюдисущості» російської армії

Російська Федерація посилила інформаційні маніпуляції, поширюючи неправдиві повідомлення про нібито підготовку наступальних дій на Чернігів. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що такі вкиди є елементом масштабної системної кампанії, передає «Главком».

Мета цієї кампанії – підірвати внутрішню довіру та створити ілюзію «всюдисущості» російської армії. Кремль намагається вплинути як на сприйняття військової ситуації, так і на міжнародні процеси, зокрема, затягуючи ухвалення рішень Сполученими Штатами та іншими партнерами щодо подальшого надання підтримки Україні.

Сили оборони України категорично заявляють: жодних об'єктивних передумов для наступу на Чернігівську область не існує. Українські підрозділи, які тримають оборону на північному напрямку, повністю контролюють оперативну ситуацію, а будь-які провокаційні дії ворога на кордоні оперативно припиняються.

У ЦПД також нагадали, що Москва раніше вже використовувала аналогічні інформаційні атаки щодо Сумщини та Харківщини. Тоді, як і зараз, російська армія не мала достатніх ресурсів для проведення масштабного просування.

Фахівці закликають громадян зберігати спокій, не піддаватися паніці та використовувати винятково офіційні джерела інформації, оскільки інформаційні операції залишаються ключовим засобом тиску з боку Російської Федерації.

Як відомо, служба зовнішньої розвідки РФ поширила пропагандистську інформацію про те, що Франція нібито хоче долучити свої приватні військові компанії до «прямої участі» у війні проти Росії.

СЗР РФ стверджує, що французький урядовий декрет дозволяє приватним військовим компаніям (ПВК) брати участь у війни на боці України. Зазначається, що росіяни заявляють про те, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та на озброєнні, яке нам передала Франція.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову стратегію національної політики РФ, розраховану до 2036 року. Ключові цілі документа – «укріплення російської ідентичності» та розширення впливу російської культури. Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), ці заходи безпосередньо поширюються і на тимчасово окуповані території України (ТОТ).

Згідно з положеннями стратегії, Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів ТОТ до так званих загальноросійських заходів.