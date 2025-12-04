Візит президента Кіпру до України, зупинка роботи Херсонської ТЕЦ. Головне за 4 грудня

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом

У Києві президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому.

Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні

Російська терористична армія обстріляла перинатальний центр у Херсоні. За даними влади, ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Херсонська ТЕЦ зупинила роботу

Упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.

Нафтогаз додав, що росіяни вчергове цілеспрямовано атакували АТ «Херсонська ТЕЦ». Обстріли відбуваються щодня, але після вчорашнього станція практично знищена. Є постраждалі серед співробітників.

МВФ дав попередню оцінку держбюджету України на 2026 рік

Команда Міжнародного валютного фонду наразі аналізує повний текст держбюджету України на 2026 рік, але попередньо зазначає, що загалом він узгоджується із зобов’язаннями країни в межах нової програми EFF.

МЗС Туреччини викликало дипломатів України та РФ

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало дипломатів України та РФ через удари по танкерах у Чорному морі, наголосивши, що такі атаки небезпечні для цивільного судноплавства та життя людей і закликавши зберегти регіон мирним.