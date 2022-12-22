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Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot
фотоз відкритих джерел

Новий захист допоможе прикрити небо від крилатих, балістичних ракет і ворожої авіації,

Українським військовим знадобиться декілька місяців для того, щоб освоїти зенітні ракетні системи Patriot. Про це розповіли в міністерстві оборони США, повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Пентагону.

Новий захист допоможе прикрити небо від крилатих, балістичних ракет і ворожої авіації, а також дозволять вражати ворожі цілі на відстані великої дальності.

Системи ППО допоможуть захистити небо від ворожих крилатих, балістичних ракет і авіації. Також вони дозволять наносити удари по ворожих цілях в повітрі на великій відстані.

«ЗРК Patriot – це не «срібна куля», а лише один з елементів протиповітряної оборони, що забезпечується США та іншими союзниками», – повідомили в міноборони США.

Зенітні ракетні комплекси повинні допомогти посилити ешелоновану оборону ППО України. «Наша мета – допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої і малої дальності, які ми і союзники передали (Україні) в попередніх пакетах допомоги», – підкреслив представник Пентагону.

До відома, 21 грудня Білий дім підтвердив відправку Україні системи Patriot. Також 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. 

Раніше ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні.

Теги: Міноборони системи ППО США війна

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