Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів

Окупанти роблять акцент на мінометних обстрілах

За даними українських сил, країна-агресор РФ сконцентрувала на Лимано-Куп'янському напрямку близько 100 тисяч військових. Про це повідомив начальник служби зі зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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«Вони підтягують резерви для відновлення сил, відновлення втрат у тих підрозділах, які дезертувати або відмовилися виконувати команди. Особовий склад окупаційних сил на тому напрямку становить приблизно 100 тисяч. Він не змінювався від початку та особливих змін у підрозділі не відбулося», – заявив він.

Зазначається, що окупанти роблять акцент на мінометних обстрілах.

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За даними Фітьо, ЗСУ на Лимано-Куп'янському ліквідовали 194 росіянина. Жодних стратегічних успіхів окупанти не мали.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.