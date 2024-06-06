У Карпатах посилюється робота ДПСУ: прикордонники дали пояснення

ДПСУ: «Чимало правопорушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, маскуються під туристів»

Цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

«Це пов’язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів. Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції. Це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники», – розповів Ліснік.

Пресофіцер зазначив, що на вищезгадані станції сьогодні прибувають чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. У зв'язку з цим на ділянках посилять контроль. Цікаво, що для туристів поява прикордонників стала певною новиною й не усі адекватно сприймають їхню роботу.

За словами Лісніка, прикордонники перевірятимуть документи, підстави перебування людини у прикордонних районах й транспорт громадян. У разі відсутності документів можуть звернутись до відповідних реєстрів. Лісник додав, що для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину.

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До слова, інформація про нібито мінування берегів Тиси, які поширюються соціальними мережами, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Речник заявив, що інформація про мінування берегів річки є ніщо іншим як ворожою інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО).