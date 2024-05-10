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Фінляндія, Польща та країни Балтії посилять санкції щодо Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія, Польща та країни Балтії посилять санкції щодо Росії
Низка країн підписали договір щодо санкцій проти Росії
фото із відкритих джерел

Метою угоди є посилення та уніфікація моніторингу санкцій ЄС проти Росії

У Вільнюсі країни Євросоюзу підписали угоду щодо посилення контролю за дотриманням санкцій проти Росії. Про це повідомила пресслужба митниці Фінляндії.

«Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі спільну угоду, метою якої є посилення та уніфікація моніторингу санкцій ЄС проти Росії», – йдеться у тексті.

В самій угоді йдеться про спільні дії щодо зобов'язань, що накладаються на виробників та експортерів товарів, а також перелік інших дій, спрямованих на боротьбу проти ухилень від санкцій. Наприклад, експортери повинні надавати додаткову документацію під час вивезення товарів за кордон.

«Підписаною угодою ми хочемо показати іншим державам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного санкційного контролю, а також зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій», – сказав генеральний директор митниці Самі Ракшіт.

Раніше стало відомо, що Фінляндія організує торги з продажу велосипедів, на яких біженці намагалися перетнути російсько-фінський кордон. Кількість лотів складає близько ста одиниць. Вказується, що аукціон відбудеться 16 травня у місті Ваалімаї. Про це повідомила пресслужба Митної служби Фінляндії, пише 47news.

Митники також проінформували що забрати велосипеди треба буде в день покупки, інакше вони виявляться у власності держави, а гроші не повернуть. Новим власникам двоколісного транспорту, окрім його вартості, доведеться заплатити ще й ПДВ у розмірі 24%, пише видання.

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Теги: росія санкції гроші Естонія Латвія Фінляндія Литва кордон

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