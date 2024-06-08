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Поляки можуть надовго заблокувати один із пунктів пропуску на кордоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Поляки можуть надовго заблокувати один із пунктів пропуску на кордоні
Польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика»
фото: PAP

Блокування КПП «Шегині-Медика» може початися 9 червня

Польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною до кінця вересня. Про це повідомила Держприкордонслужба України.

За інформацією прикордонників, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині».

«Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями представники місцевих фермерських господарств Польщі заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».  

Як повідомлялося, напикінці квітня польські фермери призупинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, яке тривало від листопада 2023 року. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

До слова, зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. 

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Теги: Польща Держприкордонслужба кордон блокада

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