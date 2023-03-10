Як велися таємні переговори, що зупинили штурм «Азовсталі»: деталі від CNN

Операцією від української сторони керувало Генеральне управління розвідки й особисто його очільник Кирило Буданов

Із квітня 2022 року українська та російська сторони вели таємні переговори щодо припинення облоги металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі та евакуації українських цивільних і військових. Про це розповідає CNN.

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Видання пишие, що посередником переговорів між Україною та Росією на ранніх етапах став нардеп та член депутатської групи «Довіра» Олександр Ковальов. За його словами, він звернувся до свого знайомого в Федеральній службі безпеки РФ – колишнього агента Служби безпеки України Валентина Крижановського, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Як зазначив Ковальов, операцією керувало Генеральне управління розвідки й особисто його очільник Кирило Буданов.

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Від Росії на наступних етапах перемовини вели двоє представників Генерального розвідувального управління РФ, а саме генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, які народилися в Україні.

Переговори почалися 25 квітня 2022 року. Тоді Ковальов уперше з’їздив до Маріуполя. Він отримав від Буданова таємні паролі та пристрої для перетину блокпостів та зв’язку з командирами полку «Азов». За словами нардепа, він проїхав центром Маріуполя і переконався, що місто «практично стерте з лиця землі». Він надав CNN відео з проспекту Металургів у Маріуполі.

Протягом поїздки Ковальов мав розмову з Крижановським і генерал-лейтенантом восьмої гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ Андрієм Сичовим, який відповідав за облогу Маріуполя.

Як доказ Ковальов надав фотографію, де він, Крижановський та Сичов сидять посеред дороги за невеликим столом.

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Політик стверджує, що йому вдалося переконати росіян, «що порятунок, перш за все, дітей, жінок і поранених, буде актом розсудливості, актом гуманізму».

Згодом, на початку травня, ООН та Червоний Хрест евакуювали сотні цивільних із «Азовсталі» та інших районів Маріуполя.

7 травня віцепремʼєр-міністерка Ірина Верещук заявила, що «всі жінки, діти та люди похилого віку» були безпечно вивезені з заводу, але військові на заводі залишилися.

Ковальов повернувся до міста на другий раунд переговорів 9 травня разом із першим заступником керівника ГУР Дмитром Усовим. У той день розмова велася з Алєксєєвим і Зоріним особисто.

Зазначається, що третій візит до Маріуполя було здійснено 16 травня. Тоді російські генерали зустрілися з українськими офіцерами, один із яких – командир батальйону «Азов», підполковник Денис Прокопенко.

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Нардеп додав, що окупанти поставили умову: українські військові припиняють бойові дії, здають завод і виходять під наглядом росіян.

За його словами, домовленість було виконано чітко. Пізніше того ж дня найбільш важкопоранених евакуювали з заводу на ношах.

16 травня ввечері Міноборони України повідомило про початок евакуації українських військовослужбовців із «Азовсталі».

Нагадаємо, що українські військові, які перебували на заводі «Азовсталь» в Маріуполі, залишили російським окупантам лише несправну зброю та вибухові сюрпризи. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів морський піхотинець Михайло Діанов, який вийшов із «Азовсталі» разом з іншими українськими захисниками 16 травня 2022 року.

Наразі завод «Азовсталь» у Маріуполі має такий вигляд після російського «звільнення».

До слова, 24 лютого у Національному музеї історії України в Києві відкриласа виставка «Азовсталь: нові сенси».