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Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Росіяни тепер малюють трикутник поверх «Z»

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали позначати свою військову техніку новими знаками - трикутник поверх «Z». Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото.

«Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими», – написав Андрющенко.

Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих.

Теги: окупанти радник росіяни війна Маріуполь

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