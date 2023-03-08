Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Росіяни тепер малюють трикутник поверх «Z»
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали позначати свою військову техніку новими знаками - трикутник поверх «Z». Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото.
«Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими», – написав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих.
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