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Стало відомо, яка частина зони відчуження навколо ЧАЕС може бути замінована

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, яка частина зони відчуження навколо ЧАЕС може бути замінована
Замінування більше шкодить тваринам і людям, які підриваються на мінах
фото ілюстративне

Розмінування золи навколо ЧАЕС може спричинити переміщення забрудненого радіонуклідами поверхневого шару

Фахівці досі не обстежили зону відчуження Чорнобильської АЕС на предмет замінування. Про це розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко, передає «Укрінформ».

«Ми зараз із спеціалістами розмінували об’єкти, які необхідні для нашої повсякденної діяльності. Проте територія, яка знаходиться в лісистій місцевості, замінована. Нашими силами там розмінування не проводилося. Тому, умовно, 95-98% зони відчуження заміновано, оскільки вона не обстежена на наявність вибухових пристроїв», – сказав Крамаренко.

Зазначається, що розмінування цієї території може спричинити переміщення забрудненого радіонуклідами поверхневого шару. Втім, він не вийде за межі зони відчуження через значну площу, 2 600 кв. км.

Крамаренко додав, що замінування більше шкодить тваринам і людям, які підриваються на мінах.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, відзначали 37-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.

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Теги: Чорнобильська АЕС замінування війна

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