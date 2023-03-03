Крали навіть оленячі роги: поліція повідомила про мародерство окупантів у Чорнобилі

Усі викрадені із зони ЧАЕС речі забруднені радіацією

У Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік зафіксовано багато фактів мародерства. Про це розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов, передає TCH.ua.

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Нєбитов розповів, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

«Там були пограбовані фактично всі державні інституції та підприємства, ДСНС. У рятувальників росіяни вкрали автомобілі, але не вивезли – зняли колеса, сидіння. Вкрали старий БТР, який не працював від 1970-х років, був не на ходу. Окремо пограбували кімнату речових доказів, де були докази від 1980-х років. Тобто це були речі, які були свого часу вкрадені такими ж мародерами з домівок тих людей, які були вимушені виїхати на інші території. Всі ці речі фонять, є забруднені радіацією. Як кажуть – на здоров’я. Можу сказати, що були викрадені навіть роги оленя, ікони, мотоцикл. Також розібрали постамент – з моделі автівки ВАЗ-2101 зняли фари», – розповів очільник поліції.

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Раніше повідомлялося, що допомогло РФ швидко захопити Чорнобильську АЕС.

Також СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян.