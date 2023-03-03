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Крали навіть оленячі роги: поліція повідомила про мародерство окупантів у Чорнобилі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Крали навіть оленячі роги: поліція повідомила про мародерство окупантів у Чорнобилі
фото ілюстративне

Усі викрадені із зони ЧАЕС речі забруднені радіацією

У Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік зафіксовано багато фактів мародерства. Про це розповів очільник поліції Київської області генерал Андрій Нєбитов, передає TCH.ua.

Нєбитов розповів, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

 «Там були пограбовані фактично всі державні інституції та підприємства, ДСНС. У рятувальників росіяни вкрали автомобілі, але не вивезли – зняли колеса, сидіння. Вкрали старий БТР, який не працював від 1970-х років, був не на ходу. Окремо пограбували кімнату речових доказів, де були докази від 1980-х років. Тобто це були речі, які були свого часу вкрадені такими ж мародерами з домівок тих людей, які були вимушені виїхати на інші території. Всі ці речі фонять, є забруднені радіацією. Як кажуть – на здоров’я. Можу сказати, що були викрадені навіть роги оленя, ікони, мотоцикл. Також розібрали постамент – з моделі автівки ВАЗ-2101 зняли фари», – розповів очільник поліції.

Раніше повідомлялося, що допомогло РФ швидко захопити Чорнобильську АЕС.

Також СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян.

Теги: Чорнобильська зона поліція окупанти війна

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