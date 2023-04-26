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Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео)
Зеленський вшанував пам’ять загиблих хвилиною мовчання
фото: Офіс президента

Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині

У 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За участю глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака «Воїнам-чорнобильцям» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

«37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації», – зазначив Зеленський.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео) фото 1
Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео) фото 2

Президент наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, 26 квітня 2023 року відзначаються 37-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.

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Теги: Чорнобильська АЕС Володимир Зеленський

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