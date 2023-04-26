Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі (фото, відео)
Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині
У 37-мі роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять ліквідаторів, загиблих унаслідок аварії на АЕС. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За участю глави держави та в присутності почесної варти було встановлено квіткові композиції до пам'ятного знака «Воїнам-чорнобильцям» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».
«37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації», – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, які відчуваються й нині.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, 26 квітня 2023 року відзначаються 37-і роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії.
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