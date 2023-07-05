Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти активно готуються до оборони Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти активно готуються до оборони Криму
Російські загарбники бояться, що Україна висадить морські десанти на півострові
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти практично завершили будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова

Росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

«У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України», – розповів Громов.

За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі немає точних даних щодо втечі родин російських військових з півострова. Водночас варто очікувати великого напливу людей, які намагатимуться покинути Крим після наближення українських воїнів до Перекопського та Чонгарського перешийків.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.

Російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

Теги: Крим окупанти деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог чинить запеклий спротив, проте ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи окупантів
ЗСУ просунулися на Бердянському напрямку
Вчора, 12:45
Артист вважає, що таким виконавцям як Світлана Лобода, яка довго тішила російську публіку, потрібно дати шанс вибачитися
«Відштовхнемо – і з того боку радо приймуть». Фоззі сказав, що робити з артистами на кшталт Лободи
28 червня, 23:35
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
23 червня, 01:08
Наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
22 червня, 11:45
Укриття врятувало життя багатьом людям
Обстріл Херсона: відомо про десятки поранених (фото, відео)
16 червня, 17:22
Кістень поважає своїх колег із Росії, які публічно виступили проти війни в Україні
Акторка Катерина Кістень заступилася за «хороших рускіх»
16 червня, 00:07
Загарбники випустили 192 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів»
Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 40 разів: є поранені
15 червня, 08:34
Кошовий переконаний, що Зеленський ідеально вписується в президентське крісло
Шоумен Кошовий розповів, чи потрібно Зеленському йти на другий термін
9 червня, 12:02
За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди
Підрив Каховської ГЕС. «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги
6 червня, 09:49

Події в Україні

Окупанти активно готуються до оборони Криму
Окупанти активно готуються до оборони Криму
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС
Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
Окупанти тероризують Харківщину та обстрілюють прикордоння: ситуація в регіонах
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС
У роботу повернувся енергоблок однієї із АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену
56K
Розвідка повідомила, чим займатиметься ватажок ПВК «Вагнер» у Білорусі
30K
Предстоятель УГКЦ Святослав: Не можна відмовлятися від служби через релігійні переконання
25K
Білоруська православна церква зробила пропозицію монахам із Лаври
11K
Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
8352
Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)

Новини

«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Сьогодні, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Сьогодні, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Вчора, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Вчора, 06:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту