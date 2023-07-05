Окупанти активно готуються до оборони Криму

Окупанти практично завершили будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова

Росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

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«У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України», – розповів Громов.

За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі немає точних даних щодо втечі родин російських військових з півострова. Водночас варто очікувати великого напливу людей, які намагатимуться покинути Крим після наближення українських воїнів до Перекопського та Чонгарського перешийків.

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Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.

Російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.