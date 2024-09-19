Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується – Міндовкілля

На Сумщині у річці Сейм зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу

У річці Сейм зберігається погіршення якості води. На території Сумської області все ще спостерігається забруднення у верхній течії річки. Ймовірним джерелом забруднення вважається територія Росії. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

На Сумщині найгірші показники якості води фіксуються на ділянці між селами Пруди та Мутин. Хоча рівень розчиненого кисню зріс, хімічне споживання кисню все ще перевищує норму.

«Найгірші показники фіксуються на ділянці с. Пруди – с. Мутин. Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграмів на дециметр кубічний біля с. Пруди, та 102 міліграми на дециметр кубічний біля с. Мутин. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграма на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми», – зазначили в міністерстві.

На Чернігівщині якість води в Сеймі значно покращилася і майже відповідає нормативам, за винятком незначного перевищення вмісту марганцю біля Батурина.

Якість води в річці Десна також покращилася і відповідає нормативам у всіх пунктах моніторингу, включаючи місця водозаборів у Київській області.

Попри забруднення, фахівці запевняють, що очисні споруди здатні впоратися з ним, і якість питної води в кранах споживачів не постраждає.

Нагадаємо, Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна.