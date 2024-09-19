Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується – Міндовкілля

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується – Міндовкілля
Найгірші показники фіксуються на ділянці с. Пруди – с. Мутин
фото з відкритих джерел

На Сумщині у річці Сейм зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу

У річці Сейм зберігається погіршення якості води. На території Сумської області все ще спостерігається забруднення у верхній течії річки. Ймовірним джерелом забруднення вважається територія Росії. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

На Сумщині найгірші показники якості води фіксуються на ділянці між селами Пруди та Мутин. Хоча рівень розчиненого кисню зріс, хімічне споживання кисню все ще перевищує норму.

«Найгірші показники фіксуються на ділянці с. Пруди – с. Мутин. Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграмів на дециметр кубічний біля с. Пруди, та 102 міліграми на дециметр кубічний біля с. Мутин. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграма на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми», – зазначили в міністерстві.

На Чернігівщині якість води в Сеймі значно покращилася і майже відповідає нормативам, за винятком незначного перевищення вмісту марганцю біля Батурина.

Якість води в річці Десна також покращилася і відповідає нормативам у всіх пунктах моніторингу, включаючи місця водозаборів у Київській області.

Попри забруднення, фахівці запевняють, що очисні споруди здатні впоратися з ним, і якість питної води в кранах споживачів не постраждає.

Нагадаємо, Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна.

Теги: вода Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу у області пролунало 209 вибухів
За добу росіяни здійснили 88 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені
23 серпня, 03:30
Зеленський зробив низку заяв під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність»
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:00
Лишатися у прикордонних районах Сумщини небезпечно через численні обстріли ворога
Влада Сумщини закликає жителів прикордоння евакуюватися
30 серпня, 15:18
Через велику кількість води проїжджа частина перетворилась на справжню річку
У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео)
9 вересня, 20:06
В Ялті пройшла гроза та злива
У Ялті стався потоп
16 вересня, 19:38
На Сумщині 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом
На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені
14 вересня, 11:07
На місці події працюють рятувальники
Окупанти обстріляли Конотоп дронами-камікадзе 
16 вересня, 23:30
У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму
У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму
Вчора, 15:36
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
Сьогодні, 13:40

Події в Україні

Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується – Міндовкілля
Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується – Міндовкілля
Удар РФ по геріатричному пансіонату у Сумах: рятувальні роботи завершено
Удар РФ по геріатричному пансіонату у Сумах: рятувальні роботи завершено
Обстріл РФ пансіонату для пенсіонерів, нова допомога від Німеччини. Головне за 19 вересня
Обстріл РФ пансіонату для пенсіонерів, нова допомога від Німеччини. Головне за 19 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 20 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 20 вересня
Удар по геріатричному пансіонату: кількість загиблих та постраждалих зросла
Удар по геріатричному пансіонату: кількість загиблих та постраждалих зросла
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені
У Сумах окупанти вдарили бомбою по геріатричному пансіонату: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
38K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
19K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
8223
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua