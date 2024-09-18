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У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Десні під Києвом рівень води впав до критичного мінімуму
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Уперше мінімальний рівень води був зафіксований у 2019 році

У річці Десна на тлі періоду маловоддя спостерігається критично мінімальний рівень води. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, 18 вересня  о 8 ранку на гідрологічному посту с. Літки зафіксували мінімальний рівень 71 см. Такий показник метеорологи побачили вдруге за всю історію багаторічних спостережень з 1923 року .

Вперше такий самий мінімальний рівень 71 см над нулем поста був зафіксований 28 серпня-7 вересня 2019 року.

Зауважимо, раніше в Укргідрометцентрі повідомлялиd, що через суху спекотну погоду у серпні склались несприятливі гідрометеорологічні умови для річок Київської області.

Погодні умови зумовили на річках області утримання режиму літнього маловоддя з поступовим зниженням рівнів води упродовж місяця. Загальна амплітуда зниження рівнів води на річках за місяць сягнула 5-15 см.

Упродовж місяця також зменшувалась і водність річок та в середньому за місяць відмічалась в межах 21-50% місячної норми у верхів’ї р. Тетерів, а на р. Рось (крім ділянки біля с. Фесюри) утримувалось маловоддя – середні місячні витрати води становили лише 13-18 % серпневої норми, а на р. Стугна з 20 серпня спостерігається пересихання русла річки.

Раніше повідомлялося, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми.  У пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню, воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграм на дециметр кубічний.

Теги: вода річка Бровари

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