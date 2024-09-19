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Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
фото ілюстративне

Жителі столиці скаржаться, що з кранів тече брудна вода

Станом на 19 вересня відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді немає. Про це інформує  пресслужба «Київводоканалу».

«Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН», – зазначили у компанії.

Але попри офіційні заяви, кияни хвилюються про якість води у будинках через інформацію про забруднення Десни. У мережі жителі міста демонструють, яка вода тече з кранів. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Фахівці наголошують, що водоканал повністю забезпечений реагентами для знезараження води. Тож жителям столиці немає про що хвилюватися. Походження ролика поки не прокоментували.

У компанії відмітили, що містяни самі можуть слідкувати за якістю води. Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, пресслужба Міндовкілля повідомила, що забруднення, яке рухається Десною до Києва розбавлене та менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм. Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми.  У Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень також не зафіксували. Замору риби немає.

До відома, поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. 

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.

Теги: вода Дніпро Київводоканал річка кияни відео

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