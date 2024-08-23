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За добу росіяни здійснили 88 атак по Сумщині: є загиблі та поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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За добу росіяни здійснили 88 атак по Сумщині: є загиблі та поранені
За добу у області пролунало 209 вибухів
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє отримали поранення

У вівторок, 22 серпня, російські війська здійснили 88 атак по території Сумської області, що призвело до трагічних наслідків. За інформацією Сумської обласної військової адміністраці, внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протягом доби область здригалася від 209 вибухів, спричинених різними видами зброї. Ворог нещадно обстрілював населені пункти, використовуючи авіацію, безпілотники, міномети та інше озброєння.

Найбільше постраждали громади, розташовані вздовж кордону з Росією. Зокрема, під ударами опинилися Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Особливо інтенсивним був вогонь по Есманській громаді, де протягом доби було зафіксовано 11 авіаударів керованими авіабомбами (КАБ), 7 атак безпілотниками FPV та 18 мінометних обстрілів. Внаслідок однієї з атак FPV-дроном загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення.

Глухівська громада також зазнала ударів FPV-дронами, що призвело до 19 вибухів та поранення однієї людини.

У Свеській громаді ворог застосував КАБи, в результаті чого пролунало 4 вибухи та одна людина була поранена.

Нагадаємо, Сумщина: РФ обстріляла Білопілля. Є загиблий, серед травмованих – дитина

 

 

Теги: Сумщина ворог поранення

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