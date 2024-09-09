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У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео)
Через велику кількість води проїжджа частина перетворилась на справжню річку
фото: Соцмережі

Спеціалісти виявили пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм

Сьогодні, 9 вересня, у Шевченківському районі Києва прорвало трубу. Внаслідок цього вулиця Бульварно-Кудрявська місцями перетворилась на справжню річку. Фахівці вже локалізували пошкодження водопровідної мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

У центрі Києва прорвало трубу: рух автівок обмежено (відео) фото 1

«Тимчасово знижено тиск водопостачання у водопровідних мережах Шевченківського району, всі абоненти з водою», – йдеться в повідомленні.

Аварійна бригада провела ремонтні роботи. Спеціалісти виявили пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм. У зв’язку з цим рух транспорту двома смугами вулиці в напрямку Львівської площі тимчасово обмежили.

На опублікованих в соцмережах фото та відео можна побачити наслідки надзвичайної події. Зокрема, через велику кількість води проїжджа частина перетворилась на справжню річку.

Нагадаємо, у червні у Дніпровському районі Києва стався прорив трубопроводу. Прорив трубопроводу виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.

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Теги: вода відео Київводоканал водопостачання Київ потоп вулиця

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