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Настала пора обрізання троянд – треба встигнути до появи бруньок

Ірина Луцак
glavcom.ua
Настала пора обрізання троянд – треба встигнути до появи бруньок
Сильно загущені кущі проріджують і залишають кілька хороших стебел
фото з відкритих джерел

Найкраще проводити обрізання троянд з кінця лютого до середини березня. Адже в цей час ростові бруньки починають набухати

Щоб троянди пишно цвіли та гарно росли, їх потрібно обрізати правильно та регулярно. Зокрема, це треба зробити навесні. Перед обрізанням з троянд потрібно зняти укриття, яким кущі накривали взимку, забрати все сміття та обрізати засохле листя. Коли потепліє, можна проводити обрізання, найчастіше – санітарне.

Щоб троянди пишно цвіли та гарно росли, їх потрібно обрізати правильно та регулярно
Щоб троянди пишно цвіли та гарно росли, їх потрібно обрізати правильно та регулярно
фото з відкритих джерел

Сильно загущені кущі проріджують і залишають кілька хороших стебел. Для цього використовують гострий секатор – під кутом 45 градусів, відступаючи від бруньки приблизно 5 міліметрів. Троянди потрібно обрізати всі, незалежно від виду квітки.

Види обрізання троянд

Кожен вид використовують залежно від сезону, типу троянди та висоти пагонів:

  • Коротке обрізання роблять після зими для чайно-гібридних, поліантових троянд, а також під час висадження нових саджанців.
  • Під час сильного обрізання залишають третину пагонів, при цьому стебла вкорочують на рівні 3 – 4 бруньок від основи куща.
  • Середнє обрізання проводять для різних середньорослих видів троянд і застосовують найчастіше після цвітіння. Пагони потрібно вкоротити на рівні 5 – 7 бруньок від основи.
  • Довге обрізання роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їхні пагони вкорочують на рівні 8 – 15 бруньок від основи куща.
  • Також є комбіноване обрізання, коли пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми.
  • Санітарне обрізання проводять протягом усього вегетаційного періоду для профілактики захворювань, прибираючи уражені й сухі пагони та вкорочуючи стебла до здорової тканини.

Як повідомлялося раніше, основною причиною «побілки» дерев вважаються сонячні опіки і пошкодження від морозів, які з'являються на корі плодових і декоративних дерев в результаті різких перепадів температури. Вдень стовбур нагрівається, на ньому тане сніг, потрапляючи в тріщини і складки, а вночі вода замерзає, розриваючи кору. Найчастіше це відбувається у другій половині лютого або на початку березня, але в регіонах з нестабільною зимовою температурою може статися і раніше, в тому числі на початку зими.

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Теги: весна квіти поради

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