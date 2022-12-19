З новорічної ялинки у Керчі знімають жовті і сині іграшки (фото)

Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах

У кримських пабліках стверджують, що «за цим фактом почалися перевірки»

Російська окупаційна адміністрація Керчі публічно не коментує ситуацію, проте прикраси з ялинки вже знімають, повідомляє Крим.Реалії.

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У тимчасово окупованій Росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Згодом користувачі соцмереж повідомили, що прикраси з ялинки знімають.

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Жовто-блакитні іграшки з ялинки вже знімають Фото: телеграм Сергія Стерненка, Крим.Реалії

Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах – окремі користувачі побачили, що ялинка прикрашена «кольорами прапора сусідньої країни».

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Нагадаємо, зранку у пабліках тимчасово окупованої Керчі виник галас через фото головної ялинки, яку прикрасили у жовті та сині кольори.

Як відомо, президент держави-терористки Росії Володимир Путін рекомендував владі Криму, Севастополя та Підмосков'я безоплатно передавати земельні ділянки військовослужбовцям, які відзначилися на війні в Україні.