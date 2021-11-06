Єгипетські моряки прибули в Україну з жіночими документами

В офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони - жіночої статі

У Миколаївському морському порту прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

При цьому, в офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони - жіночої статі.

Морякам з проблемними документами відмовлено у перетині державного кордону України.

Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої країни.