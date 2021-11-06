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    Єгипетські моряки прибули в Україну з жіночими документами

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    У моряків-іноземців прикордонники виявили проблемні документи - Єгипетські моряки прибули в Україну з жіночими документами
    У моряків-іноземців прикордонники виявили проблемні документи
    фото: ДПСУ

    В офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони - жіночої статі

    У Миколаївському морському порту прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден.

    При цьому, в офіційних паперах п’яти громадян Єгипту – чоловіків, значилося, що вони - жіночої статі.

    Морякам з проблемними документами відмовлено у перетині державного кордону України.

    Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої країни.

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    Теги: прикордонники Порту час
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    Єгипетські моряки прибули в Україну з жіночими документами