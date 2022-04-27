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    Події в Україні

    Рятувальники показали, як знищили майже 500 ворожих боєприпасів (відео)

    Піротехніки знешкоджують виявлені боєприпаси у місцях, віддалених від населених пунктів - Рятувальники показали, як знищили майже 500 ворожих боєприпасів (відео)
    Піротехніки знешкоджують виявлені боєприпаси у місцях, віддалених від населених пунктів
    фото: скріншот із відео

    Рятувальники влаштували масштабний вибух посеред поля

    Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати звільнені від окупантів території України.

    Виявлені боєприпаси та їхні залишки знешкоджуються.

    Так, ДСНС нещодавно знищила 475 одиниць ворожих боєприпасів. Рятувальна служба оприлюднила вражаюче відео цього дійства.

    «Так виглядає вибух, під час знищення 475 одиниць ворожих боєприпасів!» - йдеться в дописі до відео.

    Рятувальники закликають громадян України бути уважними і обережними: «Помітили підозрілий предмет, не підходьте, телефонуйте 101!».

    Раніше експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

    20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

    Кабінет міністрів виділив 555,4 млн грн Міністерству внутрішніх справ для ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

    Вказане фінансування МВС направить Державній службі з надзвичайних ситуацій на утримання додаткової штатної чисельності утворених піротехнічних підрозділів та аварійно-рятувальних частин.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники показали, як знищили майже 500 ворожих боєприпасів (відео)