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Відновлення авіапольотів: гендиректор «Борисполя» зробив прогноз

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відновлення авіапольотів: гендиректор «Борисполя» зробив прогноз
Дубревський: «Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну»
фото з відкритих джерел

За словами очільника аеропорту «Бориспіль», в майбутньому можлива лібералізація ринку з ЄС та спільний авіаційний простір

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський вважає, що міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки. Про це гендиректор заявив за результатами Міжнародної авіаційної конференції RoutesEurope 2023, повідомляє пресслужба Мінвідновлення.  

«Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По перше, це повернення українських біженців додому - основа лоукостового сегмента, вантажні перевезення, ріст попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому», – зазначив Дубревський. 

Керівник аеропорту наголосив, що «серце цивільної авіації України все ще б’ється, також б’ється серце аеропорту «Бориспіль». За словами Дубревського, інфраструктура аеропорту зараз у робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, а також зберігається та постійно навчається персонал.

Крім того, керівник відмітив, що українська і європейська авіація повинні будуть разом долати чимало викликів.

«Аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі», – наголосив Дубревський. 

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну.

До слова, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше ніж три місяці віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».

Теги: Аеропорт Бориспіль політ літак Україна Європейський союз

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