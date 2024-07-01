Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака ЗСУ на Севастополь знизила продажі турів до Криму на 30%

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака ЗСУ на Севастополь знизила продажі турів до Криму на 30%
Туристична галузь у Криму тримається на плаву лише за рахунок бюджетників, яким «подорожі» купує їхнє підприємство
фото: tass.ru

Місцеві туркомпанії прогнозують помітний відтік туристів із Севастополя та західної частини півострова на південь – Ялта, Алушта, Гаспра

Російський союз туристичної індустрії (РСТ) повідомляє про стрімке падіння продажів турів до анексованого Криму. На тлі атаки ЗСУ на Севастополь, кількість росіян, які хотіли б відпочити тут, знизилась на 20-30%. При цьому запит на тури в Дагестан, де тиждень тому внаслідок терактів у Махачкалі та Дербенті загинула 21 особа, скоротилися всього на 5%. Таку статистику публікує РСТ на своєму офіційному сайті.

«За даними платформи для готелів Travelline, приріст бронювань у Криму становить 24% до минулого року. Проте тиждень тому, до трагедії, цей показник був 53%, тобто зниження попиту – 27%».

Також відомо, що в перші дні після подій у Криму доволі високою була частка ануляцій замовлень, туроператор мав багато запитів на перебронювання з Севастополя на інші частини півострова.

Кримські туркомпанії прогнозують помітний відтік туристів із Севастополя та західної частини півострова на південь – Ялта, Алушта, Гаспра, а також східне узбережжя – зокрема в Судак: «Зростання потоку в порівнянні з минулим роком зберігається, але ми, швидше за все, побачимо уповільнення динаміки», – каже директорка зв’язків з громадськістю компанії «Інтурист» Дар’я Домостроєва.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону розповів про новий метод боротьби з занепалим під час війни туризмом на півострові. За його словами, Москва перейшла до тактики заповнення кримських пляжів адміністративно-командним способом: державними службовцями оплачують поїздки на роботі, таким чином росіян заманюють на відпочинок попри потенційні ризики.

«Вчора в Криму на пляжах було достатньо порожньо, зважаючи, що це був вихідний. Після кожного перекриття мосту, можна спостерігати чергу на в’їзд, а саме з легкових машин. Адміністративно-командним способом, вони і наповнюють пляжі туристами, а для росіянина «шара» важлива, то можна поїхати і під обстріли», – зазначив Плетенчук, підкресливши, що наразі туристична галузь тримається на плаву лише за рахунок бюджетників, яким «подорожі» купує їхнє підприємство.

Нагадаємо,  днями кримський гауляйтер Сергій Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний.  Попри це, він з усіх сил намагається залучити відпочивальників і має намір запровадити державне страхування життя та здоров'я туристів, які отримають травми внаслідок бойових дій у Криму.

Декілька днів тому на полігоні у Криму, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні, спалахнула пожежа. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Як повідомлялося, 23 червня у кількох містах Криму прогриміли вибухи. Зокрема – у Севастополі. За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. А в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.

Теги: Крим ЗСУ Севастополь відпочинок туризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відставка Мустафи Найєма та удар авіабомбами по Харкову. Головне за 10 червня
Відставка Мустафи Найєма та удар авіабомбами по Харкову. Головне за 10 червня
10 червня, 21:00
За травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів
У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
1 червня, 23:31
Для екскурсоводів у Венеції з`явилися нові правила
Венеція ввела низку обмежень для туристів: що заборонено
2 червня, 07:00
Могила Назарія Гринцевича у Вінниці
Пограбування могили оборонця «Азовсталі»: матір воїна заявила, що цінну річ повернули
7 червня, 13:54
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
16 червня, 03:38
Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом
Морпіхи взяли в полон російського загарбника: оприлюднено відео
17 червня, 17:43
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
24 червня, 21:00
22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ Himars по Курській області РФ
Сили оборони вперше атакували Курську область РФ за допомогою Himars
24 червня, 11:42
25 червня Україна повернула додому ще 90 військовополонених
Оприлюднено фото військових, звільнених з російського полону 25 червня
29 червня, 15:48

Події в Україні

Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість
Відключення електроенергії: «Укренерго» назвало чотири фактори, що впливають на тривалість
Атака ЗСУ на Севастополь знизила продажі турів до Криму на 30%
Атака ЗСУ на Севастополь знизила продажі турів до Криму на 30%
Росія викрала артефакти з античного Херсонеса
Росія викрала артефакти з античного Херсонеса
Тариф на воду в одному з міст Дніпропетровщини побив рекорд
Тариф на воду в одному з міст Дніпропетровщини побив рекорд
Україна визволила з окупації ще дев’ятьох дітей, найменшій дівчинці – вісім місяців
Україна визволила з окупації ще дев’ятьох дітей, найменшій дівчинці – вісім місяців
У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії
У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8425
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5559
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5421
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
5373
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
3974
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua