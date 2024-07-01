Атака ЗСУ на Севастополь знизила продажі турів до Криму на 30%

Туристична галузь у Криму тримається на плаву лише за рахунок бюджетників, яким «подорожі» купує їхнє підприємство

Місцеві туркомпанії прогнозують помітний відтік туристів із Севастополя та західної частини півострова на південь – Ялта, Алушта, Гаспра

Російський союз туристичної індустрії (РСТ) повідомляє про стрімке падіння продажів турів до анексованого Криму. На тлі атаки ЗСУ на Севастополь, кількість росіян, які хотіли б відпочити тут, знизилась на 20-30%. При цьому запит на тури в Дагестан, де тиждень тому внаслідок терактів у Махачкалі та Дербенті загинула 21 особа, скоротилися всього на 5%. Таку статистику публікує РСТ на своєму офіційному сайті.

«За даними платформи для готелів Travelline, приріст бронювань у Криму становить 24% до минулого року. Проте тиждень тому, до трагедії, цей показник був 53%, тобто зниження попиту – 27%».

Також відомо, що в перші дні після подій у Криму доволі високою була частка ануляцій замовлень, туроператор мав багато запитів на перебронювання з Севастополя на інші частини півострова.

Кримські туркомпанії прогнозують помітний відтік туристів із Севастополя та західної частини півострова на південь – Ялта, Алушта, Гаспра, а також східне узбережжя – зокрема в Судак: «Зростання потоку в порівнянні з минулим роком зберігається, але ми, швидше за все, побачимо уповільнення динаміки», – каже директорка зв’язків з громадськістю компанії «Інтурист» Дар’я Домостроєва.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону розповів про новий метод боротьби з занепалим під час війни туризмом на півострові. За його словами, Москва перейшла до тактики заповнення кримських пляжів адміністративно-командним способом: державними службовцями оплачують поїздки на роботі, таким чином росіян заманюють на відпочинок попри потенційні ризики.

«Вчора в Криму на пляжах було достатньо порожньо, зважаючи, що це був вихідний. Після кожного перекриття мосту, можна спостерігати чергу на в’їзд, а саме з легкових машин. Адміністративно-командним способом, вони і наповнюють пляжі туристами, а для росіянина «шара» важлива, то можна поїхати і під обстріли», – зазначив Плетенчук, підкресливши, що наразі туристична галузь тримається на плаву лише за рахунок бюджетників, яким «подорожі» купує їхнє підприємство.

Нагадаємо, днями кримський гауляйтер Сергій Аксьонов визнав, що відпочинок у Криму смертельно небезпечний. Попри це, він з усіх сил намагається залучити відпочивальників і має намір запровадити державне страхування життя та здоров'я туристів, які отримають травми внаслідок бойових дій у Криму.

Декілька днів тому на полігоні у Криму, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні, спалахнула пожежа. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

Як повідомлялося, 23 червня у кількох містах Криму прогриміли вибухи. Зокрема – у Севастополі. За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. А в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.