Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2026 року

На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів-камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 31 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пункт управління БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Вільна Слобода, Василівське, Заріччя, Кореньок, Корчаківка, Нова Січ, Храпівщина, Сопич, Уланове, Рогізне, Мала Рибиця, Потапівка, Іскрисківщина Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 49 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Зибино та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували в районах населених пунктів Колодязі та Лиман.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Довга Балка та у бік Миколайпілля.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне, Кучерів Яр, Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та у районі Молодецького.

На олександрівському напрямку

Ворог один раз атакував у бік Тернового.

На гуляйпільському напрямку

Противник 12 разів намагався просунутися у районах населених пунктів Різдвянка, Тернове та в бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Косівцеве, Гірке, Воздвижівка, Придорожнє.

Нагадаємо, триває 1693-й день повномасштабної війни в Україні.