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Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження)
Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн
фото: depositphotos.com

Найбільший приватний донор ЗСУ – SCM Ріната Ахметова

Видання «NV Бізнес» проаналізувало внесок 55 найбільших компаній України у допомогу країні з 24 лютого 2022 року. Упродовж двох років великої війни ці вітчизняні бізнеси надали для ЗСУ та на гуманітарні цілі понад 58,8 млрд грн.

На першому місці за внеском – компанія SCM Ріната Ахметова – сумарно це 8 млрд грн. На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука з 5,77 млрд грн. Замикає трійку лідерів Фонд Петра Порошенка, сума допомоги якого сягнула 4,7 млрд грн. Загалом великі бізнес-групи задонатили майже 26 млрд грн.

Видання зазначає, що допомога бізнесів не обмежується лише фінансами. У країні «народилася нова індустрія defence tech» – виробництво необхідної для воїнів продукції.

Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження) фото 1
графіка: biz.nv.ua

Наприклад, SCM Ріната Ахметова виробляє фортифікаційні споруди, захист для американських танків Abrams та інші речі, які потребує армія, у рамках ініціативи «Сталевий фронт».

«Бізнес активно залучений до здійснення благодійної допомоги, у тому числі до ліквідації наслідків російської агресії, – каже Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. – Більшість українських компаній має корпоративні програми, спрямовані або на допомогу Збройним силам України, або на допомогу тим, хто постраждав від бойових дій».

Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження) фото 2
графіка: biz.nv.ua

Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн. Утім очевидно, що донорів насправді більше.

Ще у листопаді 2023 року PGU оприлюднила звіт, за яким помітне зростання активності пожертв від корпоративного сектору. Дар’я Маліхатко, директорка Data Science у PGU, каже, що тоді зростання показало плюс 10 %. І цей тренд зберігається дотепер.

Читайте також: «Сталевий фронт» Ахметова надав ЗСУ понад 6 тис. одиниць спецтехніки
Теги: зброя армія війна бізнес українці Україна фронт

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