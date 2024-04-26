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Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського
Чоловік 15 років працював у Театрі на Подолі
колаж: glavcom.ua

Захисник пішов з життя через чотири дні після свого дня народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Кухарського.

Василь Кухарський народився 2 грудня 1981 року у Житомирі. У 2001 році він закінчив диригентсько-хоровий відділ Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка за спеціальністю керівник хору, диригент, вчитель музики. А вже згодом вступив у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на омріяну спеціальність актора. Керівником його курсу була відома українська актриса та Народна артистка України Валентина Зимня.

Василь Кухарський – український актор театру й кіно
Василь Кухарський – український актор театру й кіно
фото з відкритих джерел

«Уперше я зустріла його, з гітарою, на кухні у гуртожитку. І де б я не зустрічала його потім: на сцені у виставах, з мікрофоном на концертах, з гітарою у руках на домашніх квартирниках, на екранах кінотеатрів чи у телевізорі, – він був з тих, від кого око не відведеш... Магнетичний, темпераментний чоловік, прекрасний, грамотний, технічний актор, один з найкращих серед свого покоління. Харизматичний, теплий, запальний, чудовий, уважний партнер на сцені. Прекрасна, порядна людина у житті...» – пригадала однокурсниця Олена Грицай.

Василь Кухарський відомий за роллю у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця»
Василь Кухарський відомий за роллю у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця»
фото з відкритих джерел

Після отримання вищої освіти Василь почав працювати у Київському театрі «Ательє 16» де грав ролі у п’єсах Шекспіра, Вайльда, Брехта та інших драматургів. З 2008 року Василь став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, в якому виступав 15 років. Грав у таких виставах: «Сто тисяч», «Льовушка», «Механічний апельсин», «Ножиці», «Приворотне зілля».

Театр – це машина часу. Магічний простір, у якому за рахунок представленого сюжету, глибокого художнього уявлення, перевтілення у персонажа можна поринути у неймовірну історичну подорож.

Василь Кухарський

Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського фото 1
фото з відкритих джерел

Окрім театру, актор знімався у кіно. Василь виконав десятки ролей на телебаченні та у кіно, зокрема зіграв головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» – на початку 2023 року стрічка з’явилася на Netflix.

Також серед значних ролей: комедія «Готель Едельвейс» 2019 року та фільм «Толока», який вийшов у прокат у 2020 році.

Остання роль Василя Кухарського – роль ангела у короткометражному фільмі «Історія ангела» його дружини Наталії Гордій-Кухарської. Його герой каже, що деякі люди приходять на землю, щоб «реформатувати мораль людства». Саме такою людиною був Василь Кухарський.

Василь Кухарський з дружиною
Василь Кухарський з дружиною
фото з відкритих джерел

Також чоловік захоплювався музикою. У 2019 році взяв участь у 10 сезоні шоу «Х-фактор» із композицією зі знаменитого французького мюзиклу Notre-Dame de Paris.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Василь став до лав ЗСУ. Воював у складі 1-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», мав позивний Актор.

Із перших днів повномасштабної війни актор театру і кіно Василь Кухарський пішов захищати Україну у складі ЗСУ
Із перших днів повномасштабної війни актор театру і кіно Василь Кухарський пішов захищати Україну у складі ЗСУ
фото з відкритих джерел

«Багато дуже моїх колег: не тільки акторів, а й режисерів, музикантів художників, з опери, які пішли воювати. Тим хто вагається, мабуть, варто прислухатися до внутрішнього свого стану і до поклику, який, на мій погляд, самий правдивий: йти на фронт чи допомагати (як волонтер – «Главком»). Колектив – це організм, який має рухатися в одному напрямку, особливо коли йдеться про виконання задач. Бо коли у різні сторони – задача не виконується. Згуртовуємося і намагаємося бути тим єдиним колективом», – розповідав чоловік.

У вересні 2023 року Василь Кухарський отримав важкі поранення внаслідок бойових дій: понад три місяці чоловік перебував у стані коми. Режисер Олесь Санін відкривав збір на його лікування та реабілітацію. Проте, на жаль, актор помер у лікарні у Києві 7 грудня 2023 року. Захисник пішов з життя через чотири дні після свого дня народження. Йому було 42 роки.

Про смерть Василя повідомила його дружина Наталія: «Пішов на небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котятко, лети високо. І будь поруч завжди».

Василь Кухарський з дружиною
Василь Кухарський з дружиною
фото з відкритих джерел

«За лицарями не плачуть. Про них складають легенди. Василь Кухарський, ти щиро любив і не терпів фальші. Честь!» – написав Санін після звістки про смерть актора та військовослужбовця.

Василь Кухарський – лавреат премії «Київська пектораль» за найкраще виконання чоловічої ролі у спектаклі «На дні»
Василь Кухарський – лавреат премії «Київська пектораль» за найкраще виконання чоловічої ролі у спектаклі «На дні»
фото з відкритих джерел

«Коли Василь Кухарський після тяжкого поранення потрапив у госпіталь, його навідав відомий американський актор Шон Пенн, який у той час перебував в Україні. Він став перед ним на коліна і сказав: «Я теж актор, як і ти. Але ти справжній герой, тому що захищаєш Батьківщину», – розповіла білоруська журналістка Ната Радіна.

«Попри свою міцну статуру, густу бороду і суворий погляд, він був невиправним добряком, він любив цей світ, він його відчував, пропускав крізь себе», – написав про Василя побратим Святослав Коляда.

За декілька днів до смерті Кухарському виповнилося 42 роки
За декілька днів до смерті Кухарському виповнилося 42 роки
фото з відкритих джерел

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, у кліпі «Тримай» якого знімався Василь, зауважив: «Не стало Василя Кухарського… Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була у ньому… Ми познайомились на зйомках нашого кліпу Тримай. Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни»...

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять війна військові смерть актор

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