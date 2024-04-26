Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського

Захисник пішов з життя через чотири дні після свого дня народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Кухарського.

Василь Кухарський народився 2 грудня 1981 року у Житомирі. У 2001 році він закінчив диригентсько-хоровий відділ Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка за спеціальністю керівник хору, диригент, вчитель музики. А вже згодом вступив у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на омріяну спеціальність актора. Керівником його курсу була відома українська актриса та Народна артистка України Валентина Зимня.

Василь Кухарський – український актор театру й кіно фото з відкритих джерел

«Уперше я зустріла його, з гітарою, на кухні у гуртожитку. І де б я не зустрічала його потім: на сцені у виставах, з мікрофоном на концертах, з гітарою у руках на домашніх квартирниках, на екранах кінотеатрів чи у телевізорі, – він був з тих, від кого око не відведеш... Магнетичний, темпераментний чоловік, прекрасний, грамотний, технічний актор, один з найкращих серед свого покоління. Харизматичний, теплий, запальний, чудовий, уважний партнер на сцені. Прекрасна, порядна людина у житті...» – пригадала однокурсниця Олена Грицай.

Василь Кухарський відомий за роллю у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» фото з відкритих джерел

Після отримання вищої освіти Василь почав працювати у Київському театрі «Ательє 16» де грав ролі у п’єсах Шекспіра, Вайльда, Брехта та інших драматургів. З 2008 року Василь став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, в якому виступав 15 років. Грав у таких виставах: «Сто тисяч», «Льовушка», «Механічний апельсин», «Ножиці», «Приворотне зілля».

Театр – це машина часу. Магічний простір, у якому за рахунок представленого сюжету, глибокого художнього уявлення, перевтілення у персонажа можна поринути у неймовірну історичну подорож. Василь Кухарський

фото з відкритих джерел

Окрім театру, актор знімався у кіно. Василь виконав десятки ролей на телебаченні та у кіно, зокрема зіграв головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» – на початку 2023 року стрічка з’явилася на Netflix.

Також серед значних ролей: комедія «Готель Едельвейс» 2019 року та фільм «Толока», який вийшов у прокат у 2020 році.

Остання роль Василя Кухарського – роль ангела у короткометражному фільмі «Історія ангела» його дружини Наталії Гордій-Кухарської. Його герой каже, що деякі люди приходять на землю, щоб «реформатувати мораль людства». Саме такою людиною був Василь Кухарський.

Василь Кухарський з дружиною фото з відкритих джерел

Також чоловік захоплювався музикою. У 2019 році взяв участь у 10 сезоні шоу «Х-фактор» із композицією зі знаменитого французького мюзиклу Notre-Dame de Paris.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну Василь став до лав ЗСУ. Воював у складі 1-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», мав позивний Актор.

Із перших днів повномасштабної війни актор театру і кіно Василь Кухарський пішов захищати Україну у складі ЗСУ фото з відкритих джерел

«Багато дуже моїх колег: не тільки акторів, а й режисерів, музикантів художників, з опери, які пішли воювати. Тим хто вагається, мабуть, варто прислухатися до внутрішнього свого стану і до поклику, який, на мій погляд, самий правдивий: йти на фронт чи допомагати (як волонтер – «Главком»). Колектив – це організм, який має рухатися в одному напрямку, особливо коли йдеться про виконання задач. Бо коли у різні сторони – задача не виконується. Згуртовуємося і намагаємося бути тим єдиним колективом», – розповідав чоловік.

У вересні 2023 року Василь Кухарський отримав важкі поранення внаслідок бойових дій: понад три місяці чоловік перебував у стані коми. Режисер Олесь Санін відкривав збір на його лікування та реабілітацію. Проте, на жаль, актор помер у лікарні у Києві 7 грудня 2023 року. Захисник пішов з життя через чотири дні після свого дня народження. Йому було 42 роки.

Про смерть Василя повідомила його дружина Наталія: «Пішов на небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котятко, лети високо. І будь поруч завжди».

Василь Кухарський з дружиною фото з відкритих джерел

«За лицарями не плачуть. Про них складають легенди. Василь Кухарський, ти щиро любив і не терпів фальші. Честь!» – написав Санін після звістки про смерть актора та військовослужбовця.

Василь Кухарський – лавреат премії «Київська пектораль» за найкраще виконання чоловічої ролі у спектаклі «На дні» фото з відкритих джерел

«Коли Василь Кухарський після тяжкого поранення потрапив у госпіталь, його навідав відомий американський актор Шон Пенн, який у той час перебував в Україні. Він став перед ним на коліна і сказав: «Я теж актор, як і ти. Але ти справжній герой, тому що захищаєш Батьківщину», – розповіла білоруська журналістка Ната Радіна.

«Попри свою міцну статуру, густу бороду і суворий погляд, він був невиправним добряком, він любив цей світ, він його відчував, пропускав крізь себе», – написав про Василя побратим Святослав Коляда.

За декілька днів до смерті Кухарському виповнилося 42 роки фото з відкритих джерел

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, у кліпі «Тримай» якого знімався Василь, зауважив: «Не стало Василя Кухарського… Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була у ньому… Ми познайомились на зйомках нашого кліпу Тримай. Потім часто перетинались. І от Василя не стало. Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни»...

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.