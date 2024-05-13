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Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року
Генштаб: По усій лінії фронту ворог продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари
фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень

Станом на 15:00 13.05.2024 року ворог завдав вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

По усій лінії фронту російські війська продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

В Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Гуляйпільському та Торецькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках

На цих напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області; Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

На Харківському напрямку

Ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває два бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено.

В той же час, Силами оборони здійснюються контратакувальні дії.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари в районі населених пунктів Дружба та Північне.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Відбулося п'ять бойових зіткнень в районах Красногорівка, Новомихайлівка. Нанесено один авіаційний удар в районі Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Відбулось вісім бойових зіткнень в районі Старомайорського, одне – триває в районі Роботиного. Ворог наніс авіаційний удар в районі Роботине.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулось два бойових зіткнення в районі Кринки, одне триває.

На Покровському напрямку

Відбулося 24 бойових зіткнення

На Времівському напрямку

Нашими захисниками відбито атаки в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 9
фото: deepstatemap

Втрати Росії у війні на 13 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,
  • танків ‒ 7485 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
  • артилерійських систем – 12487 (+15) од,
  • РСЗВ – 1070 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
  • літаків – 350 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2024 року фото 10

Наразі триває 810-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: авіація Генштаб Миколаїв озброєння втрати ворог

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