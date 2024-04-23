Аналітики пояснили, чому ворог посилив удари по Харкову

Ймовірність успішного наступу Росії на Харків є дуже низькою

Росія посилила удари та інформаційні операції проти Харкова, щоб переконати українців тікати з міста та перемістити мільйони людей всередині країни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та підвищену напруженість в Україні в очікуванні військової допомоги з США.

Кремль також використовує занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії на Харків для проведення інформаційної операції, щоб викликати паніку серед українців.

За оцінками ISW, ймовірність успішного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає поновлену військову допомогу від США.

Українські офіційні особи раніше обговорювали можливість того, що російські війська можуть розпочати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа.

Однак на думку ISW, росіянам не вистачить сил, необхідних для захоплення міста, допоки українські військові будуть забезпечені всім необхідним.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків.

Нагадаємо, 22 квітня, о 22:37, окупанти вдарили по Харківському району. Є загорання на території птахофабрики. Про постраждалих інформація не надходила.

Раніше 22 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, окупаційні війська Росії під час чергового удару цілили по інфраструктурному обʼєкту міста.

Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Фото наслідків удару ракетою по телевежі у Харкові показала поліція Харківської області.