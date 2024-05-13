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Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» отримало нового командувача
Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ
фото з відкритих джерел

Драпатий є один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Про це «РБК-Україна» повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Оперативно-тактичне угруповання військ «Харків» – це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. ОТУВ «Харків» відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ «Харків», змінивши Андрія Грицкова, про це повідомляв заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

Що відомо про Драпатого

Михайло Драпатий є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників.

У 2014 році військовий вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади. У 2026 році був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання – полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон». Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він показав армії окупантів на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які, нібито, встиг захопити ворог за останні три дні.

Як стверджує Рьопке, його карти базуються на декількох геолокаціях та останніх офіційних і неофіційних повідомленнях щодо просувань Росії у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Інституту вивчення війни, наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для завдавання ударів по легітимних військових цілях на території Росії.

Аналітики зауважили, що противник намагається оточити Вовчанськ, він наближається до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. Зокрема, в разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, ворог може перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

До слова, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене.

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Теги: військові війна Харків ЗСУ Генштаб

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