Пентагон повідомив, яке озброєння ввійде до нового пакета допомоги Україні

Україна отримає додаткові артилерійські ракетні системи Himars і боєприпаси до них

Новий пакет містить боєприпаси для систем Patriot, Nasams, Himars, артилерійські снаряди та військову техніку

Міністерство оборони США розкрило вміст нового пакета військового допомоги на $400 млн. Зокрема, він містить боєприпаси для систем Patriot, Nasams, Himars та артилерійські снаряди. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зокрема, до нового пакету озброєння для України ввійшли:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

додаткові боєприпаси для ЗРК Nasams;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;

додаткові артилерійські ракетні системи Himars і боєприпаси до них;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін і засідок (Mrap);

причепи для перевезення важкої техніки;

протитанкові керовані ракети Tow;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети Harms;

стрілецька зброя, додаткові патрони до неї та гранати;

підривні боєприпаси та обладнання для усунення перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги.

Зокрема, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.