Частина допомоги США для України вже перебуває в Польщі та Німеччині – CNN

Перебування озброєння на складах європейських країн пришвидшить його надходження в Україну

Більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформоване джерело в США.

У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет «буде в дорозі вже до кінця тижня». Проте більша частина американської допомоги вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі. Очевидно, це скоротить час, необхідний для постачання озброєння в Україну, причому джерело переконує, що першими ЗСУ отримають артилерійські снаряди.

Видання зазначає, що українські чиновники намагатимуться якомога швидше доставити їх туди, де вони потрібні. Але це все одно буде значною матеріально-технічною проблемою, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів. Іншими словами, перевага у співвідношенні 10:1, яку зараз має Росія, не буде знищена відразу.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

До відома, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.