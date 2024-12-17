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Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року
Загалом від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Покровському напрямку росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські окупанти наступальних дій не проводили.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

З початку минулої доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. Всі боєзіткнення вже завершились.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка. Дотепер триває вісім боєзіткнень.

Противник зазнає значних втрат – вчора на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне, десять боєзіткнень – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 86 окупантів, 33 з них – безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки противника, два танки, дві бойові машани піхоти, одну багі. Також значно ушкоджено один танк та одну бойову броньовану машину.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки. Авіаційцних ударів НАРами зазнали Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляй Поле, Новопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 грудня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 72 штурми позицій українських підрозділів, п’ять боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 55-ої окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", 425-го окремого штурмового батальйону, 48-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1028-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб танки втрати росіяни

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