РФ пропонує по 400 тис. рублів за мобілізацію: скільки українців пішли до армії ворога

Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з тимчасово окупованих територій впродовж 2024 року

Російські загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях України, але провалили її, оскільки не змогли набрати заплановану кількість людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з тимчасово окупованих територій впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною.

«Не допомогло Кремлю навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів. Станом на початок грудня росіянам вдалося рекрутувати близько 4 тис. українців й переважна більшість з них проживає на територіях окупованих з 2014 року», – йдеться в повідомленні.

У ЦНС додають, що такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в Кремлі анонсували «кадрові рішення».

Нагадаємо, 25 березня 2025 року вступають в силу нові правила бронювання військовозобовʼязаних в РФ. Від мобілізації на 100% застраховані лише працівники ВПК та силовики.

Тобто всі інші, так чи інакше попадають під мобілізацію – навіть держоргани, хоча на центральному рівні бронь втрачає всього 5%, а на нижньому регіональному рівні 30% працівників.