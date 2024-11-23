ЗСУ просунулись під Вугледаром, росіяни тиснуть на східних напрямках – карти ISW

Захисники України мали успіх під Вугледаром

ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 22 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

21-22 листопада російські війська продовжували штурм українського виступу в Курській області, але підтверджених наступів не зафіксовано. Російські мілблогери заявляли про просування біля Дарино, в лісах біля Ольговки та Малої Локні, але ці дані не підтверджені. Командир українського взводу в Курській області повідомив, що росіяни використовують поранених для поповнення піхоти, а також зазначив, що в регіоні погіршилися погодні умови. Повідомляється, що частини російських повітряно-десантних військ атакували поблизу Дарино та Миколаєво-Дарино. Також тривали наступи на північ від Суджі в районах Погребків і Орловки та на південний схід від Суджі в районі Плехово. Російські мілблогери заявляли про відбиття українських штурмів біля Новоіванівки та Дарино. У регіоні діють підрозділи добровольчого загону БАРС-Курськ.

22 листопада «Суспільне» з посиланням на джерела в українському Генштабі повідомило, що Росія зосередила близько 60 тисяч військових у Курській області. Генштаб вважає, що росіяни планують відтіснити українські сили до Сумської області та продовжити наступ з метою створення буферної зони. Джерела зазначили, що українське вторгнення в Курську область завадило російським військам почати масштабну наступальну операцію в Запорізькій області останніми місяцями.

Харківщина

21-22 листопада російські війська продовжували наступ на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Стариці, але підтверджених успіхів не досягли. Українська бригада, яка діє на харківському напрямку, опублікувала кадри відбиття взводного штурму російських сил у невстановленому районі Харківської області.

Російські мілблогери заявляли про просування військ на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, Тихого, Прилипки та Вовчанських Хуторів, а також про відбиття української контратаки біля Глибокого.

Луганщина

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Сватового, продовжуючи наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри підтверджують їхній незначний успіх у східних Копанках. Російські мілблогери повідомляли, що частини 1-ї гвардійської танкової армії підняли прапор у східних Копанках, а також про просування до південно-західної частини Глушківки та залізничної станції Заоскілля в Куп’янську. Вони також стверджували, що російські війська просунулися вздовж річки Оскіл від Колісниківки до південного флангу Куп’янська та утримують висоти біля Макіївки.

Український Генштаб повідомив про наступальні дії росіян на кількох напрямках: схід від Куп’янська, південний схід від Куп’янська, північний захід від Сватового, захід від Сватового, північний захід та захід від Кремінної, а також у Серебрянському лісництві. Командир українського батальйону зазначив, що росіяни застосовують артилерію, РСЗВ та авіацію, щоб примусити цивільних евакуюватися, а потім знищують населені пункти. Він також повідомив про посилення піхотних атак, спричинене тиском російського командування на свої війська. Російська авіація знищила понтонний міст через Сіверський Донець у районі Лиману. Оператори безпілотників 1-ї танкової армії діють поблизу Колісниківки, а 144-та мотострілецька дивізія – біля Тернів.

Донеччина

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку. Водночас Держприкордонслужба України заявила, що українські сили нещодавно відбили великий штурм росіян із використанням 20 одиниць техніки та 100 піхотинців, не уточнюючи дату події.

Російські війська просунулися на південь від Часового Яру, продовжуючи наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про їхнє просування на східний берег каналу Сіверський Донець — Донбас, поблизу Білої Гори. Російські мілблогери повідомляли про просування вздовж вулиці Паркової у Часовому Яру та витіснення українських сил із позицій на захід від Кліщіївки, але візуальних підтверджень цих заяв немає.

Український Генштаб доповів, що російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та поблизу Ступочок. У районі Часового Яру, за повідомленнями, діють підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії, зокрема 331-й полк. Також зазначено, що частини 6-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Диліївки.

Російські війська продовжують наступ на південь і південний схід від Покровська, хоча підтвердження цих успіхів поки немає. Російські мілблогери заявляють про незначні досягнення на південь від Покровська поблизу Григорівки та Пустинки, а також на південний схід у полях біля Лисівки. Деякі стверджують про просування до околиць Жовтого, однак докази свідчать, що російські війська все ще перебувають на відстані понад семи кілометрів від цього населеного пункту.

Генштаб України повідомляє про наземні удари російських військ у районах Миролюбівки та Промінь на схід від Покровська; Сухого Яру та Лисівки на південний схід; а також Даченського, Пушкіного, Пустинки, Петрівки і Григорівки на південь. У цьому напрямку задіяні підрозділи російського загону спецназу «Вега».

Російські війська продовжують просування до Курахового та поблизу нього, хоча підтвердження цих успіхів поки немає. Російські мілблогери заявляють, що війська захопили Берестки на північному березі Курахівського водосховища та просуваються на захід у напрямку Старих Тернів. Також повідомляється про тиск на Старі Терни з позицій на північ від Бересток.

У східній та центральній частині Курахового тривають важкі бої, зокрема біля курахівського елеватора. Російські мілблогери стверджують про просування в центральній частині міста на південний захід. Російські війська завдали авіаційного удару по Курахівській тепловій електростанції, що призвело до руйнування однієї з димових труб.

За даними Генштабу України, російські війська здійснювали наземні удари поблизу Курахового, на північ біля Бересток, а також на північний захід поблизу Сонцівки, Зорі та Новодмитрівки. У районі Бересток діють підрозділи 5-ї окремої мотострілецької бригади, 238-ї артилерійської бригади, 103-го та 242-го мотострілецьких полків.

Південь

Російські війська продовжували наземні наступи на заході Запорізької області, зокрема на північний захід від Роботиного поблизу П’ятихаток, але не досягли успіху. Командир української бригади зазначив, що російські сили, ймовірно, незабаром активізують наступ у цьому регіоні, а українські війська продовжують укріплювати оборону, готуючись до нових штурмів. Речник української бригади, що діє на оріхівському напрямку, повідомив про хаотичні та виснажені піхотні атаки російських сил, під час яких один-два солдати намагаються штурмувати укріплені позиції. У районі Щербаків помічено розрахунок ПТРК російського 503-го мотострілецького полку.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що ситуація з безпекою Запорізької АЕС залишається критичною, оскільки об’єкт двічі втрачав підключення до зовнішньої лінії електропередачі 750 кіловольт протягом останнього тижня. Він також нагадав, що у жовтні станція двічі втрачала зв’язок із зовнішньою лінією 330 кіловольт.

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних, 52 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБ, понад 748 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 187 бойових зіткнень.