Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників

Російські сили вчергове здійснили воєнний злочин

Поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Воєнний злочин було здійснено 2 жовтня, коли росіяни здійснили штурм українських позицій. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців.

Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Як зазначає Офіс генпрокурора, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

Загалом, правоохоронці розслідують 53 кримінальні справи щодо вбивств 177 українських військовополонених на полі бою.

До слова, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.