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Компанія з РФ придбала скандальний фільм «Глухі закохані» для міжнародного прокату

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Компанія з РФ придбала скандальний фільм «Глухі закохані» для міжнародного прокату
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
фото: Tallinn Dark Nights Film Festival

На сайті компанії зазначено, що її головою є росіянка Олена Подольська, а весь основний склад команди також складають росіяни

Сейлз-компанія Antipode придбала права на глобальний прокат фільму російського режисера Бориса Гуца «Глухі закохані»(Deaf Lovers), який викликав скандал через показ на кінофестивалі в Таллінні. Про це повідомляє Variety.

Компанія Antipode Sales International придбала фільм росіянина Бориса Гуца «Глухі закохані», який розповідає про кохання між українською біженкою та росіянином у Стамбулі. Стрічка спершу потрапила до української програми Standing with Ukraine Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» – Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), проте згодом звідти її вилучили, проте відмовилися прибирати з програми загалом.

У коментарі Variety Гуц заявив, що «хотів створити фільм, який показує, як війна руйнує нашу людяність і, що найважливіше, вона вбиває любов». Також він зазначив, що має «антивоєнну позицію».

У відділі продажів Antipode Sales International наголосили, що тривалий час «уважно стежили за роботою незалежного режисера Бориса Гуца».

Представники компанії додали, що після вторгнення Росії в Україну їм стало очевидно, що «Україна є жертвою, а Росія — агресором», але «життя триває, його невпинний потік породжує незліченну кількість нюансів і смислів – смислів, які кіно прагне вловити».

На сайті Antipode Sales International зазначено, що CEO компанії є росіянка Олена Подольська, а весь основний склад команди також складають росіяни: Єкатерина Тітаренко, Ліза Новікова, Даша Грозовска, Дмітрій Болієвський.

На Facebook-сторінці компанії адресою зазначена будівля у Москві.

Компанія з РФ придбала скандальний фільм «Глухі закохані» для міжнародного прокату фото 1
скриншот: facebook.com/antipodesales

Нагадаємо, Державне агентство України з питань кіно України просить переглянути рішення про включення до програми Standing with Ukraine кінофестивалю в Таллінні фільму «Глухі закохані» російського режисера Бориса Гуца.

Держкіно звернулося до керівництва PÖFF, висловивши вдячність за можливість представляти українські фільми на фестивалі, проте поділилися занепокоєнням через внесення до програми фільму про кохання росіянина й українки. 

Після звернення українських кінематографістів фестиваль вилучив «Глухих коханців» зі спеціального відбору, однак стрічку лишили в основній конкурсній програмі.

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Теги: росіяни фільм Facebook фестиваль Україна скандал війна росія

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